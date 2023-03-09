В Саратове глава ЖСК потратил 2,5 миллиона рублей на собственные нужды

Фото: Архив КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ленинском районе Саратова руководитель жилищно-строительного кооператива «Шахтер» незаконно потратил деньги, перечисленные жильцами за отопление. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что с 2019 года по 2022 жители многоквартирного дома перечислили ЖСК "Шахтер" более 2,5 миллионов рублей за отопление. Однако деньги на счета ресурсоснабжающей организации не поступили. Руководитель жилищно-строительного кооператива потратил их на собственные нужды.

Заведено уголовное дело за причинение имущественного ущерба путем обмана. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

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