Мошенники обманули саратовскую пенсионерку на 250 тысяч рублей

Еще одна пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

По данным ведомства, в полицию по факту мошенничества обратилась 79-летняя жительница Волжского района. По словам пенсионерки, 7 марта в 23:00 ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь является виновницей ДТП и срочно требуется 900 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшим.

Такой суммы у пенсионерки не оказалось, и мошенники согласились на меньшую. Через полтора часа к пенсионерке пришел неизвестный, которому она передала все имеющиеся средства – 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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