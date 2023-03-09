У саратовской тигрицы Авроры появился собственный бассейн

Телеканал "Санкт-Петербург"

Переехавшая из сарая в Саратове в северную столицу ослепшая тигрица Аврора пришла в себя после операций на глазах. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В хосписе «Дом тигра» для диких кошек, после лечения и операции Аврора уже освоилась, стала игривой и любопытной кошкой.

Сейчас ей увеличили жилплощадь и поставили бассейн. Как рассказала президент хосписа Яна Олейник, адаптировалась она очень быстро.

- Она хорошая, веселая, хорошо ест. Из положительного – Авроша проявляет интерес к своему соседу. Возможно, наш вердикт о том, что она обречена на одиночество, окажется неправдой, – рассказала Олейник.

- На сегодняшний день достаточно игривое и хорошее животное, которое понимает, слышит и, самое главное, чувствует ту доброту и заботу - отметил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Михаил Козьминых

Напомним, в октябре прошлого года тигрицу по кличке Аврора, обнаружили в одном из гаражей в Кировском районе Саратова. Животное было в плачевном состоянии и впоследствии перенесло несколько операций, лишившись зрения.

30 октября 2022 года Аврора переехала на постоянное место жительства в Санкт-Петербурский хоспис.

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