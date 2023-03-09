Двоих жителей Саратовской области направили на лечение в федеральные центры

Министр здравоохранения региона Олег Костин провел личный прием граждан в Правительстве области. Об этом сообщает Минздрав Саратовской области.

В рамках приема поднимались вопросы, связанные с направлением граждан на лечение в федеральные медицинские центры и на медико-социальную экспертизу, а также вопрос лекарственного обеспечения саратовцев.

По итогам приема, всем гражданам, которым требуется госпитализация в федеральные центры, будет оказано содействие, для того чтобы данные пациенты в кратчайшие сроки получили необходимую медицинскую помощь.

Министром были даны все необходимые поручения, ситуация с отдельными пациентами поставлена на контроль.

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