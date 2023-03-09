Мэр Саратова проведет прием для участников спецоперации и их семей

В эту субботу, 11 марта, глава Саратова Лада Мокроусова проведет личный прием для участников специальной военной операции на Украине и их семей. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

В ходе встречи граждане смогут задать волнующие их вопросы и получить необходимую помощь. Запись на прием проведут 10 марта с 9.00 до 18.00 в подразделении по работе с обращениями граждан городской администрации (Первомайская, 78). Для уточнения информации можно обратиться по номеру телефона: (8452) 23-61-68.

Мокроусова подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы помочь. Такие встречи будут проводиться на регулярной основе.

Напомним, что поручение о повсеместном приеме в муниципалитетах дал губернатор региона Роман Бусаргин. Встречи пройдут с главами муниципалитетов, районными прокурорами и различными специалистами.

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