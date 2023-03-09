В Новоузенске у реки нашли труп 40-летнего мужчины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Новоузенске нашли тело 40-летнего мужчины, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Предварительно, утром 8 марта житель райцентра отправился из дома за алкоголем и пропал. Сутками позже, сегодня, 9 марта, мужчину нашли мертвым в зарослях камыша на берегу реки Большой Узень.

Погибшего нашла семейная пара, которая немедленно позвонила в экстренные службы. Труп вытащили спасатели, следов насилия на теле не нашли. Причину смерти установит патологоанатомическая экспертиза.

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