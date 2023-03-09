На выезде из Саратова мужчина на «Опеле» влетел в отбойник

Фото: Госавтоинспекция

Вчера утром, 8 марта, на выезде из Саратова 37-летний мужчина получил травмы в автоаварии, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В 6:50 на дороге к Петровску у села Сторожевка водитель Opel Astra врезался в бетонный отбойник и смял знак объезда.

Мужчину доставили в больницу с травмами.

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