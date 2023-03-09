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НовостиОбщество9 марта 2023 6:38

Пропавшую три недели назад Любовь Гуз из Балаково нашли мертвой

Тело пропавшей женщины обнаружено в Балаково
Роман Хвалин

Вчера, 8 марта, в Балаково Саратовской области обнаружили тело пропавшей без вести 56-летней Любови Гуз. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Ранее дочь пропавшей 17 февраля обратилась в полицию. Она сообщила, что ее мать 15 февраля вышла из дома и не вернулась. Выходить на связь она перестала. Любовь Гуз была объявлена в розыск.

Вчера тело Любови обнаружили без признаков жизни. Следователи при внешнем осмотре телесных повреждений не выявили. Назначено судебно-медицинское исследование. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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