Пропавшую три недели назад Любовь Гуз из Балаково нашли мертвой

Вчера, 8 марта, в Балаково Саратовской области обнаружили тело пропавшей без вести 56-летней Любови Гуз. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Ранее дочь пропавшей 17 февраля обратилась в полицию. Она сообщила, что ее мать 15 февраля вышла из дома и не вернулась. Выходить на связь она перестала. Любовь Гуз была объявлена в розыск.

Вчера тело Любови обнаружили без признаков жизни. Следователи при внешнем осмотре телесных повреждений не выявили. Назначено судебно-медицинское исследование. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.