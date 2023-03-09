Александр Янклович рассказал о двух погибших в ходе СВО бойцах из Саратовской области. Об этом сообщили 8 марта в телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

По словам депутата Саратовской областной Думы, Героя России Александра Янкловича, в результате обстрела позиций 2 батальона 99-го полка получили смертельные ранения уроженцы Саратовской области Александр О.Ш. и Алексей Н.К.

— Выражаем соболезнования близким наших бойцов. Вечная память нашим защитникам, - написал Янклович.

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