В Саратовской области за сутки коронавирусом заболело менее двухсот человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9 утра сегодня, 9 марта в Саратовской области зарегистрировано 199 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 313 794 человека. Выздоровело с начала эпидемии 306 042, за сутки 158 человек.

Чаще всего заболевали люди среднего возраста (30-49 лет) - 55 случаев. У шестерых выявлена пневмония, у всех остальных - признаки ОРВИ.

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