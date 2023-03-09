фото: МЧС

Пожар в Новых Бурасах тушили двумя расчетами техники. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 8 марта, в Саратовской области произошел пожар. Примерно в 7:50 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Новых Бурасах. Горел деревянный сарай. В результате пожара сгорела полностью кровля, площадь составила 120 квадратных метров. Тушили пожар два расчета техники.

Предварительной причиной называют короткое замыкание электропроводки.

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