В Саратовской области спасатели помогли молодому мужчине на сломавшейся посреди поля «Гранте»

Фото: Облспас

В Аркадакском районе спасатели вызволили молодого человека, застрявшего на легковом авто в поле. Об этом сообщает пресс-служба регионального Облспаса.

В 2 часа ночи служба получила сообщение о сломавшейся Lada Granta у села Софьино. 29-летний мужчина просил помощи с эвакуацией.

Спасатели помогли мужчине и доставили его до ближайшего пункта жизнеобеспечения. Медпомощь молодому человеку не потребовалась.

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