В Саратовской области спасатели помогли молодому мужчине на сломавшейся посреди поля «Гранте»

Фото: Облспас
В Аркадакском районе спасатели вызволили молодого человека, застрявшего на легковом авто в поле. Об этом сообщает пресс-служба регионального Облспаса.
В 2 часа ночи служба получила сообщение о сломавшейся Lada Granta у села Софьино. 29-летний мужчина просил помощи с эвакуацией.
Спасатели помогли мужчине и доставили его до ближайшего пункта жизнеобеспечения. Медпомощь молодому человеку не потребовалась.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.