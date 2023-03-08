В Балаково водитель «Приоры» задавил мужчину на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балаково пешехода задавила машина, сообщили в ГИБДД региона.

Инцидент произошел около 19:00 вчера, 7 марта. На улице 30 лет Победы, рядом с Мироновским мостом 34-летний водитель Lada Priora сбил 31-летнего мужчину на пешеходном переходе.

Пострадавший оказался в больнице с травмами.

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