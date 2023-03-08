За сутки в Саратовской области нашли еще 231 больного ковидом

Фото: Архив КП

В Саратовской области за вчерашние сутки зарегистрировали еще 231 случай заражения ковидом.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее было диагностировано 259 пациентов.

Больше всего случаев – 98 обнаружили в Саратове, в Балаково и Энгельсе – 37 и 34 соответственно. Среди заболевших 49 пенсионеров и 20 несовершеннолетних детей.

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