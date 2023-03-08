На Волге в Гагаринском районе Саратова погибли двое рыбаков

Фото: СУ СКР по Саратовской области
На Волге в Гагаринском районе Саратова погибли двое мужчин, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Как уточнили в МЧС, в районе турбазы «Водник» двое рыбаков уехали на мотобуксировщике на волжский лед и не вернулись. Позже тела обоих мужчин достали из промоины во льду.
В СК уточнили возраст погибших – рыбаки были друзьями 39 и 69 лет. Следователи провели осмотр места трагедии, назначена судмедэкспертиза, все обстоятельства выясняются.
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