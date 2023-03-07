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НовостиПроисшествия7 марта 2023 18:26

В Саратове до смерти избили пенсионера и надругались над телом

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Саратове до смерти избили пенсионера и надругались над телом . Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 4 марта 32-летний мужчина гостил у 64-летнего знакомого на улице Волгоградской. Приятели поругались, после чего более молодой бросился с кулаками на пожилого саратовца и избил его, а после надругался над его телом.

На следующий день тело жертвы обнаружил собственник квартиры

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