Яндекс.Пробки

Сегодня вечером, 7 марта, в предпраздничный день Саратов встал в 8-балльных пробках. Они видны на «Яндекс картах».

Движение во всем центре города парализовано. Заторы на дорогах города оцениваются в 8 баллов.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, для ликвидации заторов на территории города Саратова задействовано 7 экипажей. Всего участвуют 14 инспекторов ДПС.

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