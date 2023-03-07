Саратовские военнослужащие-контрактники смогут получить выплату в 50 тысяч рублей

архив КП, Евгения Гусева

Жители Саратовской области, заключившие контракт в 2023 году, получат дополнительную выплату в 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 7 марта.

Документ за подписью главы региона Романа Бусаргина вступает в силу сегодня. Военнослужащие, заключившие контракт с 1 января по 31 декабря этого года, смогут получить дополнительные 50 тысяч рублей из резервного фонда правительства области.

Зачислять деньги будут на счет, который военнослужащие указали при зачислении в военную часть. Региональный военкомат должен не реже двух раз в месяц предоставлять в минтруда списки с приложением заявлений. Выплата же будет начисляться в течение 10 рабочих дней с момента получения властями этих списков.

При этом, новая мера поддержки не будет учитываться как доход семей для получения других мер соцподдержки.

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