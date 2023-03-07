В ходе СВО погиб боец из Саратова Сергей Сорокин. Об этом сообщает администрация Саратова.

В ходе СВО на Украине погиб саратовец Сергей Сорокин, об этом стало известно сегодня, 7 марта. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца

- На поле боя Сергей Сорокин проявил храбрость и героизм. Он, не жалея собственной жизни, защищал мирное население и верил в светлое будущее своей страны. Вечная память и слава герою! - приводит слова главы региона сайт мэрии.

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