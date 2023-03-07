графика: Саратовский цирк

Жителей Саратова просят быть внимательными при покупке билетов в цирк. Об этом сообщает телеграм-канал Саратовского цирка.

Саратовцев уведомили, что гастролирующий цирк Вадима Хабарова, позиционирующий и рекламирующий себя, как Саратовский цирк, на самом деле не имеет никакого отношения к Саратовскому государственному цирку им. Братьев Никитиных, а представляет собой труппу передвижного цирка-шапито с приглашенными артистами.

— Филиал Росгосцирка в Саратове не имеет собственной гастролирующей труппы, а принимает в своих стенах масштабные и самые современные цирковые программы компании и ее партнеров, — говорится в посте.

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