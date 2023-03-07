В ходе СВО погиб артиллерист из Балаковского района Алексей Подлузский

Фото: Архив КП

В ходе специальной военной операции на Украине скончался артиллерист Алексей Подлузский. Об этом сообщили в администрации Балаковского района Саратовской области.

Алексей родился 12 ноября 1974 года в Брянской области. Проходил службу по контракту в должности командира отделения взвода управления реактивного артиллерийского дивизиона. 27 февраля погиб в ходе выполнения боевых задач в специальной военной операции.

- Алексей Подлузский - настоящий Герой нашей страны. Я приношу глубочайшие соболезнования его семье, - отметил глава Балковского района Сергей Грачев.

Глава муниципалитета также выразил соболезнования его родным и близким.

Завтра, 8 марта, с 9:00 до 10:00 в зале прощания похоронного агентства "Обелиск" все жители муниципалитета смогут проводить военного в последний путь. Алексей Подлузский будет похоронен в селе Пылковка.

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