Мэр Саратова навестила ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

В преддверии Международного женского дня Лада Мокроусова навестила ветерана Великой Отечественной войны Веру Сергеевну Логинову.

Молодой девчонкой Вера Сергеевна окончила срочные медицинские курсы и, получив специальность «медицинская сестра», стала оказывать помощь раненым в военном госпитале, который развернулся прямо в той школе, которую она только успела окончить. В 16 лет ушла на фронт. Оказывала помощь раненым бойцам, в том числе и во время Курской битвы.

Мэр Саратова поздравила Веру Сергеевну в теплой, домашней обстановке с наступлением весны и наступающим праздником.

- Очень важно помнить наших ветеранов, сегодня им, как никогда, нужно наше внимание и забота, - резюмировала в своем Телеграм-канале глава города

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