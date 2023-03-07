Павел Мигачев на совещании

Сумма достройки спорткомплекса «Газовик» составит 356 миллионов рублей. Об этом сообщает секретариат зампреда Правительства области Павла Мигачева.

Сегодня, 7 марта, Павел Мигачев провел совещание по теме достройки спортивно-оздоровительного комплекса «Газовик» с представителями министерства строительства и ЖКХ области, Инспекции государственного строительного надзора, Института «Саратовгражданпроект» и Саратовского регионального центра экспертизы в строительстве.

— Ранее работы по завершению строительства оценивались в 730 миллионов рублей. По поручению Губернатора Романа Бусаргина проводили выездные совещания на стройплощадке СОК «Газовик» вместе со специалистами Госстройнадзора, Центра экспертизы, анализировали сметы. При анализе ранее утвержденных смет

выяснилось, что проектировщики и предыдущее руководство комитета по реализации инвестпроектов в строительстве не предприняли действий по исключению уже выполненных работ по внутренним коммуникациям (в том числе по отоплению, водоснабжению, канализации, стяжке полов, электроснабжению). По данному поводу материалы переданы в контролирующие органы. После перерасчета стоимость достройки спорткомплекса вместе с вводом объекта в эксплуатацию в рамках первого этапа составит порядка 356 миллионов рублей, - подчеркнул зампред.

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