Власти Саратова обсудили спил деревьев в «Лесной республике»

Фото: Архив КП

В Саратове на территории детского лагеря «Лесная республика» эксперты нашли опасные деревья. Об этом сегодня сообщили в городской администрации.

Чиновники мэрии, министерства природных ресурсов и экологии регионального правительства, общественники, а также руководители лагеря осмотрели территорию и находящиеся на ней деревья. У некоторых деревьев обнаружены сухие и обломанные ветки, отслоения коры, дупла. Несколько растений сильно наклонились.

Такие деревья, по мнению специалистов, нужно снести для «безопасности нахождения детей на территории лагеря». С этим согласились все участники встречи. Чиновники обратятся в «зеленую комиссию» за разрешением на проведение работ. Сколько растений требуется уничтожить, пока неизвестно.

Помимо этого проверяющие обсудили работы по обрезке веток в отношении каждого дерева в лагере.

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