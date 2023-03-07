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НовостиОбщество7 марта 2023 12:05

Сельский клуб в Саратовской области изобличили в нарушении авторских прав

Клубы Новоузенского района использовали музыку для дискотек без согласия правообладателей
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Новоузенского района провела проверку соблюдения требований законодательства об охране интеллектуальной собственности на сельских дискотеках. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает прокуратура Саратовской области.

В ходе проверки установлено, что в клубах, относящихся к МБУК «Централизованная клубная система Новоузенского муниципального района», проводятся дискотеки, на которых звучат музыкальные композиции известных исполнителей. Однако согласия правообладателей и договора с авторским обществом на воспроизведение этих треков у них не было.

В результате, в адрес директора МБУК «Централизованная клубная система Новоузенского муниципального района» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранили.

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