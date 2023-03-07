Сельский клуб в Саратовской области изобличили в нарушении авторских прав

архив КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура Новоузенского района провела проверку соблюдения требований законодательства об охране интеллектуальной собственности на сельских дискотеках. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает прокуратура Саратовской области.
В ходе проверки установлено, что в клубах, относящихся к МБУК «Централизованная клубная система Новоузенского муниципального района», проводятся дискотеки, на которых звучат музыкальные композиции известных исполнителей. Однако согласия правообладателей и договора с авторским обществом на воспроизведение этих треков у них не было.
В результате, в адрес директора МБУК «Централизованная клубная система Новоузенского муниципального района» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранили.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.