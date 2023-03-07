фото: Администрация Энгельсского района

В Энгельсском районе стартовала акция “Букетик с фронта». Об этом сообщает администрация муниципального района в своем телеграм-канале.

Напомним, акция проводится в преддверии Международного женского дня по инициативе Романа Бусаргина.

фото: Администрация Энгельсского района

— Пока мужчины защищают Родину в зоне СВО, наш долг полностью заботиться об их близких. Жены и матери бойцов не остаются в стороне. Они такие же храбрые и решительные. Своим трудом и мужеством они поддерживают наших ребят, собирают для них посылки, организовывают доставку гуманитарной помощи. Для них нет ничего невозможного! Надеюсь, что такой небольшой подарок будет для них приятным, - написал в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

фото: Администрация Энгельсского района

В Энгельском районе в рамках акции волонтеры навестили семьи военнослужащих, которые сегодня героически исполняют свой долг, защищают Россию в зоне СВО. От лица бойцов ребята поздравили их супруг и матерей, вручили весенние букеты с пожеланиями веры, надежды и любви. Именно эти три составляющих помогают им пережить это время, берегут мужчин, которые сегодня стоят на страже мира и добра.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.