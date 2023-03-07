фото: СУ СКР

В Саратовской области двое сотрудников ДПС стали фигурантами уголовного дела о взятке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 3 марта двое сотрудников ДПС на участке дороги в Советском районе получили от водителя 12 тысяч рублей в качестве взятки. Водитель «откупился» от составления протокола о административном правонарушении.

По данному факту руководством ГУ МВД России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности, — сообщили в ГУ МВД.

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