Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 11:25

Саратовские транспортные полицейские поздравили железнодорожниц и ветеранов правоохранительной системы накануне 8 марта

Транспортные полицейские Саратова присоединились к Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом»
Роман Хвалин
Фото: Приволжское ЛУ МВД России

Фото: Приволжское ЛУ МВД России

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в канун праздника 8 марта поздравили женщин, находящихся на саратовском железнодорожном вокзале и работниц ЖД комплекса.

Полицейские подарили женщинам цветы и поздравительные открытки с памятками о безопасном использовании банковских карт. Дамы поблагодарили правоохранителей за сюрприз.

Стражи правопорядка вместе с членом Общественного совета при линейном управлении Игорем Микитюком также поздравили женщин-ветеранов органов внутренних дел и вдов сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Фото: Приволжское ЛУ МВД России

Фото: Приволжское ЛУ МВД России

– От лица руководства, личного состава и Общественного совета при Приволжском ЛУ МВД России на транспорте желаем женщинам-ветеранам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благодарим за ваш бесценный опыт, которым вы делитесь! – рассказали в управлении транспортной полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.