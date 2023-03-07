Саратовские транспортные полицейские поздравили железнодорожниц и ветеранов правоохранительной системы накануне 8 марта

Фото: Приволжское ЛУ МВД России

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в канун праздника 8 марта поздравили женщин, находящихся на саратовском железнодорожном вокзале и работниц ЖД комплекса.

Полицейские подарили женщинам цветы и поздравительные открытки с памятками о безопасном использовании банковских карт. Дамы поблагодарили правоохранителей за сюрприз.

Стражи правопорядка вместе с членом Общественного совета при линейном управлении Игорем Микитюком также поздравили женщин-ветеранов органов внутренних дел и вдов сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Фото: Приволжское ЛУ МВД России

– От лица руководства, личного состава и Общественного совета при Приволжском ЛУ МВД России на транспорте желаем женщинам-ветеранам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благодарим за ваш бесценный опыт, которым вы делитесь! – рассказали в управлении транспортной полиции.

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