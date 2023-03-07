Победительница шоу «Голос дети» спела на концерте в правительстве Саратовской области

Анна Доровская / Первый канал

Сегодня, 7 марта, в правительстве Саратовской области прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднику 8 марта. В зале присутствовали несколько сотен представительниц прекрасного пола — члены правительства, депутаты, общественницы, представители научного и медицинского сообщества, педагоги, работницы предприятий.

Всем дамам подарили желтые тюльпаны и поздравили с Международным женским днем. Губернатор Роман Бусаргин в приветственном слове отметил роль женщин в жизни человечества и вручил некоторым из присутствующих награды, благодарности, почетные знаки и грамоты. Медаль за заслуги в освоении космоса получила инженер-конструктор «Энгельсского опытно-конструкторского бюро «Сигнал» Танцлу Савельева. За достижения в культуре и искусстве награду вручили актрисе Саратовского театра драмы имени И. А. Слонова Татьяне Родионовой. Глава региона также отметил нескольких врачей, заведующая отделением Вольской районной больницы Ольга Щетинина получила медаль Луки Крымского. Отметили почетными знаками педагогов, работников культуры, представительниц «Боевого Братства» и реготделения общественной организации семей погибших защитников Отечества.

В программе мероприятия было несколько концертных номеров. Исполнены песни «Я люблю тебя до слез», «Носите женщин на руках» и другие. Также на мероприятии выступила победительница 10-го сезона шоу «Голос. Дети» Анна Доровская. Зал приветствовал ее появление на сцене громкими аплодисментами.

Кроме того, в фойе правительства была представлена выставка скульптора Андрея Щербакова «Мифология женщины». Экспонаты осмотрели губернатор и гости мероприятия.

общественницам из регионального отделения общественной организации семей погибших защитников Отечества и «Боевого Братства».

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