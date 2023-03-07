В Саратове на эксплуатацию правительственного вертолета потратят более 11 миллионов рублей

Фото: Архив КП, Мария Каюрова
Власти Саратовской области собираются потратить 11,4 миллиона рублей на обслуживание правительственного вертолета, на котором будут летать чиновники правительства и глава региона. Соответствующий лот появился на едином портале Госзакупок.
Для этих целей используется вертолет Ми-8Т, выпущенный в 1993 году, он находится на аэродроме в саратовском поселке Дубки. Запланированные и указанные расходы пойдут на полеты, ремонт, парковку и страховку экипажа и пассажиров в срок от 1 апреля до 30 июня этого года.
Итоги торгов подведут 17 марта.
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