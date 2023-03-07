Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 9:27

В Саратове на эксплуатацию правительственного вертолета потратят более 11 миллионов рублей

Подрядчик должен будет обслуживать вертолет и застраховать пассажиров в период с апреля по конец июня
Роман Хвалин
Фото: Архив КП, Мария Каюрова

Фото: Архив КП, Мария Каюрова

Власти Саратовской области собираются потратить 11,4 миллиона рублей на обслуживание правительственного вертолета, на котором будут летать чиновники правительства и глава региона. Соответствующий лот появился на едином портале Госзакупок.

Для этих целей используется вертолет Ми-8Т, выпущенный в 1993 году, он находится на аэродроме в саратовском поселке Дубки. Запланированные и указанные расходы пойдут на полеты, ремонт, парковку и страховку экипажа и пассажиров в срок от 1 апреля до 30 июня этого года.

Итоги торгов подведут 17 марта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.