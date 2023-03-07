Саратовская телебашня поздравит женщин с 8 Марта

Фото: МинИнформ64 Z / Телеграм
Телебашня в Саратове празднично засверкает 8 Марта. Об этом сообщает филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ».
Архитектурно-художественная подсветка засияет розовыми переливами, на ней вспыхнет фиолетово-розовый салют, появятся цветочные композиции и отобразится надпись «8 Марта».
Праздничный сценарий подсветки будет работать с 19:00 до 23:00.
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