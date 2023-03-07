Власти Саратова рассказали о схемах движения транспорта на время строительства скоростного трамвая

Фото: "Скоростной трамвай" / Телеграм

Власти Саратова рассказали, какие автобусные маршруты заменят трамваи 3, 6 и 9, которые закроются на время реализации проекта скоростного трамвая. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале, посвященном новому виду транспорта в городе.

Так, по линии движения трамвая №9, от 1-го Просяного проезда до Мирного переулка пустят автобус №19.

На третьем и шестом маршруте трамвая будет работать два новых автобуса. Автобус под номером 9 будет ходить от 6-ой Дачной до Мирного переулка, 9А – экспресс от 6-ой Дачной до Сенного рынка с остановками на 6-ой Дачной, площади Ленина и Сенном рынке.

Кроме того, на уже существующих маршрутах автобусов в городе пустят дополнительные машины.

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