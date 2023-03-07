20-летний саратовец купил права и попался полицейским

Пойманный в Заводском районе молодой парень подозревается в использовании поддельного водительского удостоверения.

По данным ведомства, инспекторы ДПС остановили машину на улице Орджоникидзе. За рулем находился 20-летний саратовец. Водительское удостоверение автомобилиста вызвало сомнение у полицейских. По результатам проведенной на подлинность экспертизы стало известно, что документ изготовлен не на производстве АО «Гознак».

Отделом полиции №2 городского УМВД возбуждено уголовное дело об использовании подложного документа. Молодой человек рассказал, что права купил в Москве. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Саратовец на один год может лишится свободы.

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