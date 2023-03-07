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НовостиОбщество7 марта 2023 8:30

В Саратовской области мужчину осудили за угон с угрозой пистолетом

Евгений Бадиков

В Саратовской области мужчину осудили за угон с угрозой пистолетом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Судом и следствием установлено, что вечером, 21 апреля 2022 года, в селе Пушкино Советского района 26-летний мужчина подсел в Hyundai Sonata, которым управлял 47-летний гражданин. Злоумышленник потребовал поехать но указанному им маршруту, и в ответ на отказ владельца авто, приставил к его голове охолощенный пистолет Макарова (Р-411).

Восприняв угрозу жизни реально, мужчина проследовал по указанному преступником маршруту.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы в колонии строгого режима.