Почтовые отделения в Саратовской области сменят режим работы из-за празднования международного женского дня

Фото: Архив КП

Отделения Почты России в Саратовской области меняют график работы из-за празднования 8 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной почтовой связи.

Сегодня, 7 марта, почтовые отделения закроются на час раньше. Завтра, в среду 8 марта, «Почта России» будет закрыта на выходной.

В четверг, 9 марта, почтовые отделения возобновят работу по обычному графику.

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