Саратовские женщины - трудоголики со скромными запросами в заработной плате

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Эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter проанализировали зарплатные ожидания жителей Саратовской области. Оказалось, что запросы по заработной плате у женщин на 15 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Саратовчанки в среднем хотят получать 35 тысяч рублей в месяц, а саратовцы — 50 тысяч.

Выше всего разница в ожиданиях в Башкортостане (33 тысячи рублей), а ниже — в Самарской и Нижегородской областях (по 10 тысяч рублей).

Оказалось, что в Саратовской области женщины ищут работу чаще, чем мужчины. Более 52% активных резюме в регионе размещено женщинами. Чаще всего жительницы региона ищут работу менеджерами по продажам (11%), администраторами (10%), продавцами (по 8%) и бухгалтерами (6%).

Также эксперты рассказали, что 66% саратовчанок назвали работу и карьеру приоритетом на 2023 год. Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками — 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше восьми часов в день и на 8% чаще работают в выходные, говорится в отчете об исследовании.