Несколько микрорайонов Саратова остались без тепла и воды. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Сегодня, 7 марта, в Кировском районе Саратова из-за ремонта на коммуникациях
приостановлена подача горячего водоснабжения и отопления следующим абонентам Кировского района:
- 10-й тупик Пугачева, 8;
- Академика Семенова, 13;
- Астраханская, 126,140,146,148,150;
- Б.Горная, 310А,313,315;
- Б.Казачья, 98,100,108,110;
- Еремина, 1,3,5,7,7А,9;
- Зарубина, 143/147,158/162,167;
- Кутякова, 105,110/116;
- Лисина, 9,10,11,11А,13,14;
- Московская, 141,143,154,154(А,Б,В),155,156,156А,Б;
- Посадского, 215,235/243,246;
- Пугачева, 110,123,147/151,156/60,157,157А,159,161,169,171;
- Рахова, 149/157,159,169/171,171/179,181,187/213.
Вернуть воду и отопление обещают не ранее полуночи.