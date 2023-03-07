Несколько микрорайонов Саратова остались без тепла и воды. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Сегодня, 7 марта, в Кировском районе Саратова из-за ремонта на коммуникациях

приостановлена подача горячего водоснабжения и отопления следующим абонентам Кировского района:

- 10-й тупик Пугачева, 8;

- Академика Семенова, 13;

- Астраханская, 126,140,146,148,150;

- Б.Горная, 310А,313,315;

- Б.Казачья, 98,100,108,110;

- Еремина, 1,3,5,7,7А,9;

- Зарубина, 143/147,158/162,167;

- Кутякова, 105,110/116;

- Лисина, 9,10,11,11А,13,14;

- Московская, 141,143,154,154(А,Б,В),155,156,156А,Б;

- Посадского, 215,235/243,246;

- Пугачева, 110,123,147/151,156/60,157,157А,159,161,169,171;

- Рахова, 149/157,159,169/171,171/179,181,187/213.

Вернуть воду и отопление обещают не ранее полуночи.