Типичная Саратовчанка - не курит, замужем и носит очки

Сегодня, 7 марта, по случаю приближающегося Международного женского дня Саратовстат представил «портрет типичной жительницы Саратовской области». Исследование проведено на основе Всероссийской переписи населения, прошедшей осенью 2021 года.

Средний возраст типичной саратовчанки — 44,9 лет. Она находится в браке, как и 52% жительниц региона старше 16 лет. Скорее всего, у нее двое детей — большая часть женщин или 38% указали именно такое количество. Большая часть жительниц Саратовской области — почти 38% — имеют среднее профессиональное образование.

Согласно исследованию, типичная жительница региона работает в сфере оптовой и розничной торговли, в гостиничном бизнесе или предприятиях общественного питания — на эти сферы приходилось более 24% трудоустроенных саратовчанок в 2021 году. Еще 17% женщин указали сферу образования и 14,5% — здравоохранения.

Среднестатистическая жительница Саратовской области - привержена здоровому образу жизни. Как 72 % опрошенных - не курит, почти не употребляет алкоголь, ест мало соли и имеет адекватную физическую активность. Кроме того, более 65% представительниц прекрасного пола в возрасте 15 лет и старше используют в повседневной жизни очки или контактные линзы.

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