В Саратове сотрудница налоговой ответит за незаконные консультации коммерческой фирме

В Саратове перед судом предстанет бывшая заместитель начальника отдела выездных проверок налоговой инспекции, обвиняемая в получении взятки. Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в 2021 году 45 - летняя сотрудница налоговой консультировала руководство и бухгалтера одной из коммерческих организаций по налоговым проверкам. В частности, она объясняла, как избежать ответственности за нарушения, а также раскрывала секретную информацию о партнерах организации. За свои услуги налоговик получила в общей сложности 85 тысяч рублей.

Вину обвиняемая признала, дело направлено в суд. Бывшей сотруднице налоговой службы грозит до трех лет лишения свободы или огромный штраф за получение взятки.

В организации сейчас так же идет проверка по факту дачи взятки, не исключено возбуждение еще одного уголовного дела.

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