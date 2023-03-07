фото: ГИБДД

В Балаково в аварии с внедорожником пострадал 25-летний парень. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 6 марта, в Балаково произошло ДТП с участием двух автомобилей. Примерно в 22:15 напротив дома №34 по улице Гагарина автомобиль «Москвич-2142» с 25-летним мужчиной за рулем и Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась 43-летняя женщина.

В результате аварии травмы получил водитель «Москвича», который был госпитализирован.

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