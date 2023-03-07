За сутки в Саратовской области зарегистрировано 259 новых случаев коронавируса

Фото: Архив КП

На сегодня, 7 марта в Саратовской области зарегистрировано 259 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 313 364 человека.

С начала эпидемии выздоровело 305 650, за сутки 378 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 155 человек, Энгельсском районе — 31, Балаковском— 22; Балашовском — 11; Ершовском — 7.

Наибольшее количество заболевших - люди в возрасте 30 - 39 лет, 50-64 летних пациентов — 65, старше 65 - 61 человек, молодые люди от 17 до 29 лет - 51 человек. Все с признаками ОРВИ — 259.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.