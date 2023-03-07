Пожар в энгельсской квартире унес жизнь пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Сегодня утром, 7 марта, в Энгельсе произошел пожар. Примерно в 6:25 в района Мясокомбината, по адресу 6-й квартал, 2 загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажном доме.

По словам главы регионального минздрава Олега Костина, погибла 69-летняя женщина, хозяйка квартиры. Фельдшерская бригада СМП Энгельса зафиксировала смерть женщины с диагнозом «обугливание».

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