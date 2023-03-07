Жителя Балаково госпитализировали вертолетом санавиации из-за инфаркта

Фото: Саратовская областная клиническая больница / Телеграм

Балаковца доставили вертолетом санавиации в Саратов. Об этом сообщает Телеграм-канал областной клинической больницы.

Как сообщает источник, вчера вечером пациента доставили в областную клиническую больницу Саратова, сейчас мужчина находится под наблюдением в кардиологическом отделении медучреждения.

В ОКБ также сообщили, что за прошедший 2022 врачи санавиации 140 раз вылетали в муниципалитеты области для помощи больным.

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