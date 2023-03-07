фото: СУ СКР

В Балаково на предприятии погиб 18-летний рабочий. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следственным отделом по городу Балаково организована проверка по факту смерти мужчины на производстве. Вчера, 6 марта, в одной из организаций в Быков-Отрогском МО 18-летний разнорабочий поднимался на телескопическом подъемнике и ударился головой об дверной проем.

Молодой парень упал и скончался. Коллеги рабочего вызвали медиков, которые констатировали смерть парня.

Следователь осмотрела место ЧП, была изъята необходимая документация организации. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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