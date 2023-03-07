фото: ГУ МВД

Начальником саратовской полиции стал Игорь Кравцов. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Вчера, 6 марта, в ходе совещания глава ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант Николай Ситников представил личному составу нового начальника УМВД по Саратову.

Кравцов Игорь Алексеевич родился 22 декабря 1980 года. Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Кировского района г. Саратова. В период с 2016 по 2021 года возглавлял отдел полиции № 3 в составе УМВД России по г. Саратову. Затем был назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России – начальника полиции Управления МВД России по г. Саратову.

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