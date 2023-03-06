Саратовец познакомился с 21-летней девушкой и изнасиловал ее на следующий день

Фото: Архив КП

Жителя Саратова осудили за изнасилование и кражу с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснили следователи, 1 сентября 21-летняя девушка пришла домой к 38-летнему саратовцу, с мужчиной она познакомилась лишь накануне. Осужденный стал угрожать убить свою гостью, схватил нож и изнасиловал ее.

После этого саратовец лег спать, девушка смогла выбежать из его дома и сразу же обратилась в полицию. Задержали преступника сотрудники угрозыска полиции №5.

Как выяснили правоохранители, 20 августа того же года мужчина также расплатился в магазине банковской картой своего знакомого.

За изнасилование, «иные действия сексуального характера» и кражу саратовца осудили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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