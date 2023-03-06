В Саратовской области смертность упала на 11 процентов. Об этом сообщает правительство области.
В ходе совещания губернатора Романа Бусаргина с зампредами и министрами было отмечено, что по данным на январь 2023 года смертность в Саратовской области уменьшилась на 11 процентов.
При этом снижение отмечено во всех возрастных группах и по основным заболеваниям: от онкологии, болезней кровообращения, болезней органов дыхания
С начала года на выездах врачи-кардиологи приняли пациентов в шести районах, онкологи – в двух. Было осмотрено более двух сотен человек. Часть из них получили скорректированное лечение или были отправлены в районные и областные больницы.
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