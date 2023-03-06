Фото: Архив КП

В Саратовской области количество браков сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня, 6 марта, сообщила начальник регионального управления ЗАГС Юлия Пономарева в ходе онлайн брифинга.

За уже минувшие месяцы 2023 года в регионе зарегистрировали 1276 браков. А это на 11% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По предположениям Пономаревой, причиной такого снижения показателя являются красивые даты.

Из-за этого в 2022 году наибольшее количество браков было заключено в феврале, в этом же году подобная ситуация ожидается в марте.

Наибольшее число браков зарегистрировано в возрасте от 25 до 34 лет.

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