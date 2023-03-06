В Саратове женщина спрятала телефон гостя и была убита

В Саратове женщина спрятала телефон гостя и оказалась убитой. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным следствия, 19 марта 2022 года 35-летний горожанин пришел в гости к своей знакомой. В квартире дома по улице Малая Горная приятели распивали спиртные напитки. В какой -то момент гость заметил пропажу своего телефона. Как выяснилось, 54-летняя хозяйка дома спрятала мобильник, что разозлило мужчину.
Разъяренный гость избил женщину, после чего, с целью скрыть следы преступления, поджег квартиру.
Труп хозяйки обнаружили пожарные после тушения огня. Правоохранители задержали преступника. Как сообщили в региональном СУ СКР, уголовное дело направлено в суд.
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