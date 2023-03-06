В Саратове питбуль прокусил ногу ребенку

Фото: «Солнечный Саратов» / «ВКонтакте»

В поселке Солнечный Саратова собака породы питбуль прокусила ногу ребенку. Об этом сегодня, 6 марта, опубликовала мама пострадавшего ребенка в паблике «Солнечный Саратов» во «ВКонтакте».

По словам женщины, собака напала на сына вчера, 5 марта, примерно в 17.20. В районе улицы Тархова, 49 хозяин выгуливал питомца без намордника, спустив с поводка.

Черный питбуль набросился на мальчика и прокусил ему ногу. Хозяин при этом не поинтересовался самочувствием ребенка. Не предложив помощь, мужчина с питомцем ушли в противоположном направлении. При этом, ребенок гулял с другом и взрослых рядом не было.

В больнице мальчику сделали необходимую прививку от бешенства. Информация об инциденте передана в полицию.

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